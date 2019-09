Com 36 pontos, Mano cita campanha de 2018 e diz: “É possível”

A vitória sobre o Fluminense, alcançada na noite de terça-feira, renovou as esperanças da torcida palmeirense. Após sua estreia no Allianz Parque, o técnico Mano Menezes citou a campanha do ano passado, encerrada com o título do Campeonato Brasileiro, como argumento para crer na conquista.

Com a vitória sobre o Fluminense, o Palmeiras chegou aos 36 pontos e permaneceu na terceira colocação, atrás apenas de Flamengo (39) e Santos (37). Às 19 horas (de Brasília) de domingo, na última rodada do turno, o time de Mano Menezes enfrenta o Cruzeiro e pode chegar aos 39 pontos.

Na edição de 2018, ao final do primeiro turno, o Palmeiras somava 33 pontos e figurava apenas na sexta colocação. Em 2016, após os primeiros 19 jogos, o time alviverde tinha 36 pontos e detinha a liderança. Nas duas situações, a equipe palestrina terminou como campeã.

“Vamos tentar vencer três jogos seguidos. Seria uma pontuação quase recorde do Palmeiras nos pontos corridos. Comparando com o ano passado, já está chegando a um número melhor, o que dá esperança e cria a ideia de que é possível. Vamos acreditar nesse sonho e trabalhar para isso”, disse Mano Menezes.

Recém-chegado ao Palmeiras, o treinador disputará a última partida do primeiro turno justamente contra seu ex-time. Agora sob o comando do ex-goleiro Rogério Ceni, o Cruzeiro tem 18 pontos e aparece no 16º lugar, o primeiro fora da zona de rebaixamento.

“O segredo do Campeonato Brasileiro é a regularidade. É difícil e os times podem oscilar um pouco, mas essa oscilação não pode ser muito grande, porque causa um prejuízo enorme. O Palmeiras tinha muita gordura e queimou. Agora, esperamos de novo retomar”, disse Mano Menezes, esperançoso.

