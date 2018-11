Casa cheia! Palmeiras vende mais de 37 mil ingressos para jogo com América-MG

Casa cheia. Essa é a expectativa do Palmeiras para a partida desta quarta-feira, contra o América Mineiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder absoluto da competição, recordista de invencibilidade e com a chance de soltar o grito de campeão, o torcedor alviverde deve lotar as arquibancadas do Allianz Parque, já que mais de 37 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o duelo decisivo.

Na última segunda-feira, a primeira parcial anunciada pelo Palmeiras confirmou a aquisição antecipada de mais de 33 mil ingressos. Pouco mais de 24 horas depois, mais próximo do apito inicial, o torcedor do Verdão mostrou ainda mais empolgação e aumentou o número de entradas adquiridas, o que deve garantir palco lotado para o duelo que pode garantir o decacampeonato brasileiro.

Para confirmar o título, o Palmeiras não depende apenas de si. Além da necessidade de vitória diante do América, Felipão e seus comandados precisam contar com tropeços de Flamengo e Internacional, que enfrentam, respectivamente, Grêmio e Atlético Mineiro. Caso os resultados se confirmem, o time do Palestra Itália não tem mais como ser alcançado.

De acordo com o comunicado do clube, os sócios-torcedores tiveram exclusividade na compra dos ingressos via internet até a última sexta-feira, às 10h, quando começou a comercialização para o público em geral. Agora, seguem sendo vendidas as entradas tanto pelo site quanto nas bilheterias da casa alviverde.

Confira os preços dos ingressos para o duelo com o Coelho:

Gol Norte – R$ 100,00 [R$ 50,00 meia-entrada] Gol Sul – R$ 150,00 [R$ 75,00 meia-entrada] Central Leste – R$ 170,00 [R$ 85,00 meia-entrada] Central Oeste – R$ 230,00 [R$ 115,00 meia-entrada] Superior Norte e Sul – R$ 120,00 [R$ 60,00 meia-entrada] Superior Leste e Oeste – R$ 140,00 [R$ 70,00 meia-entrada] Superior Visitante – R$ 120,00 [R$ 60,00 meia-entrada]