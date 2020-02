Campeão mundial sub-17 crê em versatilidade para crescer no Palmeiras

Campeão mundial sub-17 com a Seleção Brasileira em 2019, Renan Victor é um dos bons nomes das categorias de base do Palmeiras. Polivalente, o jovem de 17 anos atua tanto como zagueiro como lateral-esquerdo, e aposta na versatilidade para construir seu espaço no Alviverde.

“Estou evoluindo bastante, ainda mais jogando em duas posições e isso pode me ajudar a ganhar espaço na equipe de cima. Os treinadores podem ver que eu posso jogar de zagueiro e lateral, jogando o mesmo futebol, com a mesma qualidade”, contou o defensor.

Recentemente Renan Victor venceu a Copa Santiago, torneio disputado no Rio Grande do Sul, pelo Verdão. O Palmeiras se manteve invicto no torneio e bateu o Juventude na decisão, para faturar o bicampeonato.

“Já vivi momentos parecidos, mas é uma das minhas melhores fases. Estive presente no Mundial ano passado e agora começar o ano vencendo a Copa Santiago é muito bom. Me sinto honrado em fazer parte de uma das melhores bases do Brasil”, seguiu o jogador.

Após anos de pouco uso das categorias de base, o Palmeiras mudou de postura em 2020, dando mais chances para suas jovens promessas. Além de Gabriel Veron, que ganhou espaço no fim de 2019, seis jovens subiram das categorias de base nesta temporada. Outros três, formados no clube, retornaram de empréstimos e forma incorporados ao elenco de Vanderlei Luxemburgo.