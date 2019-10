Campanha “Verde é a cor da inveja” vence dois prêmios publicitários

Fora dos campos, o Palmeiras teve uma conquista fora de campo nesta quarta-feira. A campanha publicitária organizada pela Puma, intitulada de “Verde é a cor da inveja”, venceu duas categorias do Effie Brasil 2019, tradicional premiação de peças publicitárias no país.

A campanha criada pela agência Bullet venceu as categorias de “moda” e “lançamentos” no Effie Brasil. A peça publicitária foi divulgada no primeiro minuto do dia 1º de janeiro e foi elaborada para divulgar os novos uniformes da temporada 2019. O vídeo destaca o decacampeonato brasileiro e teve o verde como cor predominante.

“A ação gerou resultados impressionantes. A hashtag verde é a cor da inveja foi trend topic no dia 1º de janeiro, a frente da posse presidencial e o filme teve a melhor taxa de engajamento da história da Puma Internacional. Três mil camisas foram vendidas nas primeiras 6 horas, o maior número de camisas vendidas por hora na história do e-commerce. A campanha foi duas vezes e meia maior que as campanhas de Milan e Olympique somadas. Além disso, obtivemos mais de 2 horas de mídia espontânea na TV, 354 Inserções diferentes na grade televisiva durante os primeiros 15 dias, mais de 6 milhões de reais em mídia espontânea”, afirmou Aldo Pini, diretor estratégico da agência Bullet.