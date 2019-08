Caldo Verde: Vitor Hugo distribui sopa para moradores de rua

Após realizar sua reestreia pelo Palmeiras, o zagueiro Vitor Hugo participou de uma ação no canal do clube no Youtube na qual ele entregava sopa para pessoas em condições de rua. Ao longo do vídeo, o camisa 4 do Verdão relembrou de suas experiências na Itália, onde ele ficou por dois anos.

As entregas foram feitas na Praça Marechal Deodoro, em São Paulo, pelo fato de o local ter uma forte ligação com a história do clube. Antigamente, o lugar recebia o nome de Bairro das Palmeiras, o que influenciou na mudança de nome de Palestra Itália para Palmeiras.

Vitor Hugo tem uma forte identificação com a torcida palmeirense, e conquistou uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro com a camisa Alviverde em sua primeira passagem.

