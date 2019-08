Bruno Henrique valoriza atuação do Palmeiras: “Muita coisa boa”

O Palmeiras sustentou a vantagem diante do Grêmio até os minutos finais na noite deste sábado, mas acabou cedendo o empate por 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Colocado durante a etapa complementar em Porto Alegre, o volante Bruno Henrique procurou valorizar a atuação do time alviverde antes dos reencontros pela Libertadores.

Amplamente superior no primeiro tempo, o Palmeiras saiu na frente por meio de Dudu e desperdiçou chances de ampliar. Na etapa complementar, o time dirigido por Luiz Felipe Scolari recuou em demasia e o zagueiro David Braz acertou belo chute de longe aos 42 minutos.

“Tem muita coisa boa. Tirando o empate quase acabando o jogo, acho que o time fez um jogo taticamente muito bom, principalmente o primeiro tempo, quando teve três ou quatro oportunidades e poderia ter feito o segundo gol”, disse Bruno Henrique ao Premiere.

Após o duelo pelo Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Grêmio farão dois embates pelas quartas de final da Copa Libertadores. A briga por uma vaga na semi começa às 21h30 (de Brasília) de terça-feira, novamente em Porto Alegre, desta vez com força total das duas equipes.

“Foi um grande jogo. O Grêmio é um grande time e, agora, é se preparar para terça-feira. Temos mais um jogo grande aqui”, declarou Bruno Henrique. O segundo e decisivo confronto pelas quartas de final do torneio continental será disputado no dia 27 de agosto, no Pacaembu.

Com o revés sofrido neste sábado, o Palmeiras fica com 30 pontos e cai para a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, já que o Flamengo leva vantagem por somar nove vitórias, uma a mais. O Santos lidera com 32 pontos e ainda enfrenta o ameaçado Cruzeiro às 16 horas deste domingo, no Estádio do Mineirão.