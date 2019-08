Bruno Henrique sofre trauma no pé e vira dúvida no Palmeiras

O Palmeiras pode ter uma baixa importante para o compromisso contra o Flamengo, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O volante Bruno Henrique sofreu um trauma no pé direito e está em tratamento, conforme divulgado pela assessoria do clube nesta quinta-feira.

O problema é decorrente do jogo entre o alviverde e o Grêmio, na última terça-feira, pela volta das quartas de final da Copa Libertadores. O jogador está em tratamento e não há maiores informações sobre a gravidade da lesão e nem o prazo de recuperação.

Bruno Henrique foi um dos titulares do Palmeiras na derrota para o tricolor gaúcho nesta semana, no Pacaembu. O clube paulista tinha a vantagem do empate para avançar às semis da Libertadores após ter feito 1 a 0 em Porto Alegre.

Porém, mesmo tendo aberto o placar cedo com Luiz Adriano, levou a virada e acabou eliminado da competição. Agora, volta suas atenções para o Brasileiro, no qual enfrenta o Rubro-Negro no domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã.

Apesar das especulações e do tempo de silêncio, Alexandre Mattos se pronunciou nesta quinta-feira em coletiva de imprensa e bancou Felipão. A patrocinadora e conselheira Leila Pereira manteve o tom de apoio ao clube mesmo após a eliminação.

