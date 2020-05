Bruno Henrique põe Libertadores e Seleção Brasileira como sonhos

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Ao lado dos pais no interior do Paraná, Bruno Henrique vem realizando o programa de treinamentos a distância do Palmeiras. Na tarde desta sexta-feira, em live promovida pelo clube, o volante colocou a Copa Libertadores e a Seleção Brasileira como sonhos para o futuro.

“Tenho muita vontade de ganhar a Libertadores. É o maior sonho de todos dar esse título ao nosso torcedor e vamos fazer de tudo para ganhar. É um campeonato gigantesco e a gente vem brigando. Acredito que, nesse ano, vamos forte novamente”, disse Bruno Henrique, com o cuidado de não perder a atenção nos outros torneios.

“Sabemos que todos os campeonatos têm sua importância. Então, o foco não é só a Libertadores. Entramos sempre pensando em vencer. Nos outros torneios, também estamos bem focados para conquistar o máximo de títulos possíveis”, declarou o meio-campista.

Bruno Henrique viveu sua melhor fase pelo Palmeiras em 2018 e, como capitão, foi um dos protagonistas da campanha rumo ao título brasileiro, o que não foi suficiente para convencer o técnico Tite, conhecido dos tempos de Corinthians. Aos 30 anos de idade, o volante segue de olho na possibilidade de ser convocado.

“É questão de momento. Vou manter meu trabalho para poder buscar a Seleção. É claro que meu maior foco é o Palmeiras: fazer meu trabalho no dia a dia para conquistar títulos. Se acontecer de ir à Seleção, seria bacana. Tenho o pensamento sempre de, um dia, também poder chegar”, declarou Bruno Henrique.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) e seus afiliados decidiram retomar as atividades apenas após o aval das autoridades sanitárias estaduais e municipais, algo que ainda não tem data para ocorrer. A medida foi encampada por Maurício Galiotte, presidente do Palmeiras.