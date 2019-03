Bruno Henrique pode ser mais uma baixa no Palmeiras

O Palmeiras ainda não sabe com que time enfrentará o Novorizontino na terça-feira que vem, no estádio do Pacaembu, a partir das 21h (de Brasília). Depois do empate no interior, Luiz Felipe Scolari colocou até o aproveitamento de Bruno Henrique em dúvida.

“Vamos ter um campo que permite mais velocidade, vamos ver como adaptar a equipe. Não sei se Bruno Henrique vai suportar o segundo jogo, porque tem uma lesão”, comentou o comandante.

Na verdade, o volante não está, de fato, lesionado, e sim apenas com o desgaste pela sequência de jogos. Mas, já é certo que o Verdão não poderá mais uma vez contar com Deyverson (machucado), Gustavo Gómez e Wevertons (ambos convocados). Luan, ainda entregue ao departamento médico, será reavaliado e tem chance de ficar à disposição.

Outro fator que pode forçar uma mudança nos 11 que iniciarão a decisão pelo Paulistão está no descontentamento de Felipão pelo o que o Palmeiras produziu principalmente na etapa inicial contra o Novorizontino, neste sábado.

A situação de Borja, mergulhado na má fase, diante do gol marcado por Arthur Cabral também abre uma possibilidade, apesar de todo mistério feito pelo treinador. “Não sei se vou estar vivo terça para dizer”.