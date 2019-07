Bruno Henrique lamenta perda da liderança e projeta semana “importantíssima”

Carregando um jejum de três partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras perdeu a liderança para o Santos na última rodada após empatar com o Vasco em pleno Allianz Parque. Segundo colocado com 27 pontos, dois a menos que rival do litoral, o Verdão caiu na tabela, mas Bruno Henrique ainda vê o time forte na briga pelo título.

“É ruim, a gente não queria perder a liderança. O Campeonato Brasileiro é difícil, são muitos times capacitados a brigar pelo título. Nós tivemos uma sequência de três jogos sem vencer, e o Santos está vindo muito bem. Faltam muitos jogos, sabemos que estamos passando por um momento ruim, mas também sabemos da força do nosso elenco”, disse.

“Sem dúvida nenhuma vamos brigar até o final. Cinco ou seis times vão brigar pelo título do Brasileiro, nós somos um deles. Infelizmente, perdemos a liderança, mas é usar isso de exemplo nos jogos que vamos ter na frente para não passar por isso que estamos passando”, completou.

Sem triunfar há cinco jogos contando todas as competições, o time palestrino enfrenta o Godoy Cruz, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), por uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Depois, o compromisso é diante do Corinthians, em clássico realizado na Arena, pelo Campeonato Brasileiro, no domingo.

“É uma semana importantíssima para nós, mas primeiramente estamos pensando no jogo contra o Godoy Cruz. Sabemos da importância da semana toda, mas o foco é total no jogo da Libertadores. É um adversário difícil, que dificultou bastante para nós no jogo de ida. Saímos atrás, mas conseguimos buscar o empate, por isso o pensamento é total na Libertadores”, analisou.

“Aqui é muita pressão, é complicado, a gente vive isso a todo momento. Chegamos a uma semana extremamente decisiva, com jogo de oitavas da Libertadores e clássico. Por isso que estamos focados, nos fechando e trabalhando muito para poder passar por essa semana e dar alegria ao torcedor. Passar para as quartas de final primeiro e depois começar a pensar no clássico”, finalizou.

*Especial para a Gazeta Esportiva