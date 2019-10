Bruno Henrique lamenta empate e já mira o Santos: “Jogo grande”

Bruno Henrique lamentou o empate do Palmeiras com o Atlético-MG, em partida realizada neste domingo. Após sair atrás na etapa inicial, quando foi dominado pelo sistema de três zagueiros do Galo, o Verdão melhorou de produção no período derradeiro e marcou o gol da igualdade com Dudu. O resultado, porém, não era o esperado por Bruno Henrique.

“Gosto ruim, não era o resultado que a gente queria. Nossa proposta de jogo era a vitória. Infelizmente tomamos o gol no finalzinho do primeiro tempo. O time voltou bem no segundo tempo, poderia ter virado o jogo. Mérito da defesa deles, do goleiro que fez uma bela partida”, disse o volante.

Agora, o Verdão já mira o Santos, adversário da próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O confronto é direto pela vice-liderança, já que o Peixe tem 44 pontos, três a menos que o Palmeiras, e pode ultrapassar o rival em caso de vitória.

“Jogo grande, clássico. Além de ser uma grande equipe, está fazendo um grande Campeonato Brasileiro. Tenho certeza que vai ser um grande jogo, teremos que estar preparados. É sempre muito difícil jogar lá na Vila, mas vamos em busca dos três pontos”, afirmou Bruno Henrique.

Com o empate, o Palmeiras ainda perdeu força na briga pelo título. O Flamengo foi aos 52 pontos com a vitória sobre a Chapecoense e abriu cinco em relação à equipe palestrina. “Nós vamos continuar brigando. O campeonato está em aberto ainda, tem muitos pontos para serem disputados e nós vamos buscar o título até o final”, finalizou Bruno Henrique.