Bruno Henrique esquece derrotas e ressalta importância no Choque-Rei

O Palmeiras é o líder na classificação geral do Campeonato Paulista com 20 pontos ganhos. No entanto, pelo Estadual, a equipe já acumula quatro partias sem vencer, o que fez com que o técnico Roger Machado admitisse que o clássico contra o São Paulo se torna ainda mais importante. Já o volante Bruno Henrique também ressaltou a relevância do Choque-Rei, mas deixou de lado a sequência negativa.

“Tivemos alguns resultados ruins, mas é uma coisa natural. Acontece. Começamos muito bem, demos uma oscilada. Nós estamos em primeiro, somos o melhor time do Paulista. Não tem de criar muita coisa, sabemos onde erramos, mas estamos fazendo muita coisa boa. O clássico, independente se está bem ou mal, é diferente. Estamos trabalhando focado para vencer o jogo. É difícil, mas estamos preparados”, afirmou o meio-campista.

“O jogo traz um peso grande. Se você tem um resultado negativo não é bom, ventila muita coisa ruim. Quando vence dá uma tranquilidade maior para trabalhar. Estamos tranquilos, estamos fazendo um trabalho bom. Nos últimos jogos tropeçamos e erramos, serve de lição para não cometer mais na temporada. Temos total ciência se tem um resultado negativo não é bom, mas um resultado positivo no clássico é muito bom”, completou.

A sequência atual aponta para empates contra Linense e Ponte Petra e derrotas frente ao rival Corinthians e ao São Caetano, na última segunda-feira. Após o Derby, inclusive, os jogadores chegaram a se reunir para discutir os problemas da equipe, e depois do revés contra o Azulão, líderes do elenco também se pronunciaram.

“Essa conversa (após o jogo) não teve ainda porque não tivemos tempo. Moisés e Prass falaram que não fizemos uma boa partida e sabemos disso. Hoje é o dia que o Roger conversa com a gente, então com certeza vamos discutir isso aí. Sabemos que não fizemos um bom jogo na segunda, poderíamos ter feito melhor. Estamos discutindo sempre para melhorar sempre, queremos conquistar coisas grandes neste ano”, finalizou.

O Palmeiras nunca perdeu pontos para o São Paulo no Palestra Itália. Em cinco partidas, todas terminaram com triunfo alviverde, que marcou 16 gols sobre o rival e sofreu apenas três. O Choque-Rei desta quinta-feira acontece às 20h30 (de Brasília).