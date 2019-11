Bruno Henrique celebra gol que evitou resultado “injusto” no clássico

Depois de um jogo com 90 minutos de poucas emoções, Palmeiras e Corinthians empataram por 1 a 1 com gols marcados nos acréscimos. Responsável por balançar as redes por parte do Verdão, Bruno Henrique acredita que seu tento evitou um resultado injusto.

Após o apito final, o volante elogiou a postura do Palmeiras durante o clássico, lamentando o chute de rara felicidade de Michel Macedo, que abriu o placar no Pacaembu. Bruno Henrique também afirmou que faltou capricho ao Alviverde no momento de finalizar.

“Acho que seria muito injusto se a gente saísse perdendo aqui hoje pelo o que o time jogou, por estar sempre buscando o resultado, pressionando. Infelizmente perdemos um pênalti, tivemos bola na trave, o Deyverson quase fez um de cabeça. Então acho que o time jogou com uma intensidade muito grande, principalmente no segundo tempo. Foi uma felicidade deles de acertar um chute daqueles. Tive felicidade também em marcar o gol de empate, mas claro que a gente sai insatisfeito, porque não era isso que a gente queria”, disse o jogador ao Premiere.

“Acho que a gente poderia ter caprichado um pouco mais, ter um pouco mais de calma para fazer o gol”, completou.

Com o gol marcado neste sábado, Bruno Henrique chegou ao nono tento no Campeonato Brasileiro. O jogador é isoladamente o artilheiro do Verdão na competição.

Com o empate no clássico, o Palmeiras manteve-se na segunda colocação, com 67 pontos somados, sete a menos do que o líder Flamengo, que enfrenta o Bahia, neste domingo. Na próxima rodada, o Verdão terá pela frente o Esquadrão de Aço, no domingo que vem, às 16h.