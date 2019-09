Bruno Henrique analisa Palmeiras mais ofensivo e afirma: “Vamos em busca do campeonato”

O Palmeiras não teve grandes dificuldades para construir a goleada de 6 a 2 sobre o CSA, nesta quinta-feira, no Pacaembu. Autor de dois gols da equipe alviverde, Bruno Henrique analisou o desempenho do Verdão no confronto contra a equipe alagoana, identificando características mais ofensivas na equipe comandada por Mano Menezes.

“Estamos jogando um pouco mais com a bola no pé e, consequentemente, criando. Mas, às vezes, não podemos ficar com a bola no pé e criar menos. O importante é sempre manter o controle do jogo e, quando tiver a oportunidade, como hoje, fazer o gol”, afirmou o volante.

“O time fez uma boa partida, trocando bastante passes, com paciência. É claro que, às vezes, ficamos tocando a bola para o lado, tentando achar espaço. Sabíamos que o time deles viria fechado e precisaríamos de paciência para furar o bloqueio. Tendo essa paciência, trocando bastante passes, o time construiu esse placar. Estamos muito contentes por evoluir nesse tipo de jogo”, completou.

Bruno Henrique se apresentou constantemente no campo de ataque, sendo decisivo no terço final. Além dos dois gols marcados, o jogador ainda deu uma assistência nesta quinta-feira. Com os tentos marcados contra o CSA, o volante chegou a sete gols no Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, o Palmeiras manteve-se na vice-liderança, com 45 pontos, três a menos do primeiro colocado Flamengo. Bruno Henrique garante que o elenco está focado na disputa pelo título do Brasileirão.

“Estamos construindo, brigando pelo título e evoluindo. Sempre buscamos fazer o que o Mano pede desde que chegou. Tivemos a semana passada para treinar e ganhamos nesse quesito. Vamos em busca do campeonato”, completou o jogador.

