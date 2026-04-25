Bragantino x Palmeiras pelo Brasileirão: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações

O Palmeiras entra em campo na noite deste domingo para enfrentar o Red Bull Bragantino pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no gramado do Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).
Reapresentação na Academia de Futebol com trabalhos de marcação e posse de bola em campo reduzido e chave virada para o @brasileirao 💪⚽ ➤ https://t.co/UrIXRuMVgL pic.twitter.com/nPYtIXFixH
— SE Palmeiras (@Palmeiras) April 24, 2026
Onde assistir ao vivo?
- TV: Premiere (pay-per-view)
- O torcedor também pode acompanhar os lances do jogo em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.
Como chega o Palmeiras?
Na última rodada, o Alviverde venceu o Athletico-PR no Allianz Parque por 1 a 0, com gol marcado por Gustavo Gómez. Líder da competição, o Verdão agora soma nove vitórias, dois empates e somente uma derrota no torneio, com 29 pontos conquistados.
Como chega o Bragantino?
O Bragantino vem de três resultados positivos nos últimos quatro jogos do Brasileirão. No último jogo pela competição, a equipe venceu o Remo por 4 a 2, jogando em casa. O time de Vagner Mancini ocupa atualmente a oitava posição na tabela.
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Estatísticas
O Palmeiras tem um aproveitamento de 80% no Campeonato Brasileiro, o maior entre os 20 times da competição. Apenas no torneio nacional, tem 22 gols marcados e dez sofridos. Já o Bragantino vive situação diferente e tem 47% de aproveitamento, com 15 gols feitos e 14 sofridos.
Palmeiras na temporada
- Jogos: 26
- Vitórias: 19
- Empates: 4
- Derrotas: 3
- Gols marcados: 42
- Gols sofridos: 21
- Artilheiro: Flaco López, com 10 gols marcados
Bragantino na temporada
- Jogos: 24
- Vitórias: 10
- Empates: 7
- Derrotas: 7
- Gols marcados: 34
- Gols sofridos: 22
- Artilheiro: Isidro Pitta, com 7 gols marcados
Histórico do confronto entre Palmeiras e Bragantino
Palmeiras e Bragantino já se enfrentaram em 60 oportunidades. O retrospecto aponta para um favoritismo para o Verdão, que soma 34 vitórias, contra 12 do Braga. Além disso, há outros 14 empates. No confronto mais recente entre os times, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, o Verdão goleou o Massa Bruta por 5 a 1.
Prováveis escalações
Para a partida, o Palmeiras não poderá contar com o atacante Vitor Roque, que teve uma lesão diagnosticada no tornozelo e precisará passar por cirurgia, e com o zagueiro Murilo, que está suspenso. Além deles, seguem fora Piquerez (cirurgia no tornozelo direito) e Paulinho (recondicionamento físico).
Do lado do Bragantino, Vagner Mancini não poderá contar com Alix Vinícius (suspenso), Davi Gomes, Fabricio, Guzmán Rodríguez, Herrera e Vanderlan (lesionados).
🔴⚪ Bragantino
Tiago Volpi; Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Lucas Barbosa; Vinicinho, Isidro Pitta e Marcelinho.
Técnico: Vagner Mancini.
🟢⚪ Palmeiras
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Khellven (Arthur); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Jhon Arias; Flaco López e Ramón Sosa.
Técnico: João Martins (auxiliar técnico).
Arbitragem de Bragantino x Palmeiras
- Não divulgada.
Ficha técnica
🔴⚪Bragantino x Palmeiras 🟢⚪
Competição: Campeonato Brasileiro (13ª rodada)
Data: 26 de abril de 2026 (domingo)
Horário: às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).
Próximos jogos
Bragantino
Jogo: Bragantino x River Plate
Competição: Copa Sul-Americana - 3ª rodada
Data e horário: 30 de abril de 2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).
Palmeiras
Jogo: Cerro Porteño x Palmeiras
Competição: Copa Libertadores - 3ª rodada
Data e horário: 29 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: General Pablo Rojas, em Assunção (PAR)