Bragantino x Palmeiras pelo Brasileirão: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações

O Palmeiras entra em campo na noite deste domingo para enfrentar o Red Bull Bragantino pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no gramado do Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

Reapresentação na Academia de Futebol com trabalhos de marcação e posse de bola em campo reduzido e chave virada para o @brasileirao 💪⚽ ➤ https://t.co/UrIXRuMVgL pic.twitter.com/nPYtIXFixH — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 24, 2026

Onde assistir ao vivo?

TV : Premiere (pay-per-view)

: Premiere (pay-per-view) O torcedor também pode acompanhar os lances do jogo em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chega o Palmeiras?

Na última rodada, o Alviverde venceu o Athletico-PR no Allianz Parque por 1 a 0, com gol marcado por Gustavo Gómez. Líder da competição, o Verdão agora soma nove vitórias, dois empates e somente uma derrota no torneio, com 29 pontos conquistados.

Como chega o Bragantino?

O Bragantino vem de três resultados positivos nos últimos quatro jogos do Brasileirão. No último jogo pela competição, a equipe venceu o Remo por 4 a 2, jogando em casa. O time de Vagner Mancini ocupa atualmente a oitava posição na tabela.

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Estatísticas

O Palmeiras tem um aproveitamento de 80% no Campeonato Brasileiro, o maior entre os 20 times da competição. Apenas no torneio nacional, tem 22 gols marcados e dez sofridos. Já o Bragantino vive situação diferente e tem 47% de aproveitamento, com 15 gols feitos e 14 sofridos.

Palmeiras na temporada

Jogos : 26

: 26 Vitórias : 19

: 19 Empates : 4

: 4 Derrotas : 3

: 3 Gols marcados : 42

: 42 Gols sofridos : 21

: 21 Artilheiro: Flaco López, com 10 gols marcados

Bragantino na temporada

Jogos : 24

: 24 Vitórias : 10

: 10 Empates : 7

: 7 Derrotas : 7

: 7 Gols marcados : 34

: 34 Gols sofridos : 22

: 22 Artilheiro: Isidro Pitta, com 7 gols marcados

Histórico do confronto entre Palmeiras e Bragantino

Palmeiras e Bragantino já se enfrentaram em 60 oportunidades. O retrospecto aponta para um favoritismo para o Verdão, que soma 34 vitórias, contra 12 do Braga. Além disso, há outros 14 empates. No confronto mais recente entre os times, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, o Verdão goleou o Massa Bruta por 5 a 1.

Prováveis escalações

Para a partida, o Palmeiras não poderá contar com o atacante Vitor Roque, que teve uma lesão diagnosticada no tornozelo e precisará passar por cirurgia, e com o zagueiro Murilo, que está suspenso. Além deles, seguem fora Piquerez (cirurgia no tornozelo direito) e Paulinho (recondicionamento físico).

Do lado do Bragantino, Vagner Mancini não poderá contar com Alix Vinícius (suspenso), Davi Gomes, Fabricio, Guzmán Rodríguez, Herrera e Vanderlan (lesionados).

🔴⚪ Bragantino

Tiago Volpi; Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Lucas Barbosa; Vinicinho, Isidro Pitta e Marcelinho.

Técnico: Vagner Mancini.

🟢⚪ Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Khellven (Arthur); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Jhon Arias; Flaco López e Ramón Sosa.

Técnico: João Martins (auxiliar técnico).

Arbitragem de Bragantino x Palmeiras

Não divulgada.

Ficha técnica

🔴⚪Bragantino x Palmeiras 🟢⚪

Competição: Campeonato Brasileiro (13ª rodada)

Data: 26 de abril de 2026 (domingo)

Horário: às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

Próximos jogos

Bragantino

Jogo: Bragantino x River Plate

Competição: Copa Sul-Americana - 3ª rodada

Data e horário: 30 de abril de 2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

Palmeiras

Jogo: Cerro Porteño x Palmeiras

Competição: Copa Libertadores - 3ª rodada

Data e horário: 29 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: General Pablo Rojas, em Assunção (PAR)