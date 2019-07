Borja volta a marcar pelo Palmeiras e ganha prêmio de melhor em campo

Bastante questionado pela torcida palmeirense, Miguel Borja foi às redes novamente nesta terça-feira, na goleada por 4 a 0 sobre o Godoy Cruz, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Ativo em campo, o colombiano ganhou, inclusive, o prêmio oficial de destaque da partida. Satisfeito, ele fez questão de agradecer pela confiança que seus companheiros de equipe depositaram nele.

“Deus me deu a capacidade de eu fazer o que sei fazer. Tenho a confiança dos meus companheiros, sabemos do que venho fazendo no dia a dia. Fui premiado dentro de campo”, disse Borja à Fox Sports.

No jogo de ida, na Argentina, Borja também já havia marcado. Com o tento desta noite, o atacante colombiano chegou a 11 gols com a camisa do Palmeiras, se igualando a Tupãzinho como segundo maior artilheiro do clube na Libertadores, atrás apenas de Alex, que tem 12.

“Vamos continuar trabalhando, dando o melhor sempre, quero dar o melhor de mim a cada dia. As coisas às vezes acontecem bem. Às vezes, não. Mas, continuamos trabalhando, que é o mais importante”, completou Borja.

O Palmeiras já volta a trabalhar na tarde desta quarta-feira, quando volta o foco para o Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, o Verdão terá uma parada duríssima pela frente. O time de Felipão encara o Corinthians, em Itaquera, precisando de uma vitória para, quem sabe, retomar a liderança da competição.