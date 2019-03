Borja recebe sondagens da MLS e Mattos diz: “Tem que trabalhar caladinho”

Trabalhar caladinho. Essa é a receita para Miguel Borja reencontrar seu futebol no Palmeiras, de acordo com o diretor de futebol Alexandre Mattos. O colombiano, que em 2018 recusou saídas para a China e o México, agora é alvo de sondagens do Montreal Impact, dos Estados Unidos.

“Um jogador que já fez muitos gols pelo Palmeiras. É hora de trabalhar mais, caladinho, como ele está fazendo, e quem sabe resgatar (o futebol), que é o que a gente acredita que pode acontecer”, afirmou o diretor de futebol.

“Não chegou nada (para o Borja). No início do ano tivemos algumas coisas, mas o Miguel quis ficar. A gente entende que ele precisa se dedicar, e ele está se dedicando. Está treinando sem fazer biquinho”, afirmou.

Miguel Borja tem 99 partidas pelo Palmeiras e já marcou 33 gols. Ele é o sexto estrangeiro que mais balançou as redes pelo clube, e se tornou o colombiano com mais tentos vestindo o manto verde branco, ultrapassando recentemente o compatriota Muñoz.

Uma eventual saída do camisa 9 poderia abrir espaço para a chegada de Alexandre Pato, que está livre no mercado após rescindir contrato com o Tianjin Tianhai, da China. O atleta, que deseja morar em São Paulo, pagou cerca de 2,5 milhões de euros para deixar o clube chinês. Agora, o atacante espera recuperar o montante e ainda embolsar uma cifra maior em luvas para assinar com Palmeiras, São Paulo ou Santos, equipes na briga pelo atleta.