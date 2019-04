Borja ajuda compatriota do Sub-20 em adaptação ao Palmeiras

O colombiano Iván Angulo ainda não teve oportunidades de estrear pela equipe profissional do Palmeiras, mas ele já conta com um amigo no elenco de Felipão. Há menos de três meses no Brasil, o jovem tem convivido muito com Miguel Borja.

Na última sexta-feira, por exemplo, Borja compareceu ao aniversário da mãe de Angulo, que se mudou com o filho para São Paulo. O compatriota camisa 9 do Verdão tem sido importantíssimo na adaptação do garoto ao país.

Pela equipe Sub-20 do clube, ele soma três gols em cinco partidas. Seu contrato de empréstimo termina ao final desta temporada, mas o Alviverde tem opção de compra para adquirir o atleta do modesto Envigado em definitivo.

Pelo clube colombiano, onde se profissionalizou em 2017, o velocista disputou 29 partidas, anotando dois gols, além de ter dado três assistências. A avaliação das comissões técnicas de categorias de base é que o atleta tem evoluído muito no Palmeiras, física e tecnicamente.

Com apenas 19 anos, o veloz atacante defendeu a Colômbia na última edição do Sul-Americano Sub-20, realizada no Chile. A seleção terminou com os mesmos cinco pontos do Brasil, mas levou a melhor nos critérios de desempate e garantiu a quarta e última vaga para o Mundial da categoria.