Barros não descarta Valdivia e cita Veron para explicar interesse em Michael

Após ter sua renovação descartada pelo Colo-Colo e, consequentemente, ficar livre no mercado para 2020, Valdivia foi alvo de uma série de publicações de torcedores do Palmeiras, que pediram o retorno do chileno nas redes sociais.

Em entrevista coletiva, Anderson Barros, que adotou um comportamento genérico, como ele mesmo definiu, preferiu não se alongar ao ser perguntado sobre a possível volta do meio-campista, mas não descartou a negociação.

“O Valdivia é um ídolo da torcida, tem sua história aqui, mas ainda é uma situação muito distante do clube. Tudo aqui a gente discute no dia a dia para sempre tomar a melhor decisão para o departamento de futebol”, disse o diretor de futebol.

Barros ainda comentou sobre o interesse em Michael, do Goiás. O dirigente ressaltou a nova política do clube, que vai ao mercado para fazer contratações pontuais, e citou Gabriel Veron, menino da base eleito melhor jogador da última Copa do Mundo sub-17.

“É um jogador que teve um destaque na temporada, já disputou a Série B. Temos de entender bem o processo. Temos atletas na base com potencial tão grande quanto. Temos que entender se vale a contratação do Michael ou qualquer outra contratação”, analisou

“Quando você fala de um extremo, tenho que considerar o Veron, que é um jogador de um potencial muito grande. É esse equilíbrio para tomar as decisões. Michael é destaque do campeonato, sim, mas temos que estar equilibrados”, completou.