Baixa há um mês e meio, Mayke treina com bola no Palmeiras

Nesta terça-feira, o treino do Palmeiras contou com uma presença importante. Trata-se do lateral-direito Mayke, que vem sendo baixa na equipe há um mês e meio, por conta de uma lesão no tendão do músculo adutor da coxa direita.

O jogador foi ao campo da Academia de Futebol para a realização de trabalhos físicos e ainda participou de atividades com bola, sempre sob a supervisão de preparadores físicos e fisioterapeutas.

A última vez que Mayke entrou em campo foi no dia 17 de agosto, quando saiu no segundo tempo da partida diante do Grêmio, pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. De lá para cá, Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras trabalha com um prazo de oito a dez semanas de recuperação.

O Verdão volta a treinar nesta quarta-feira, pela manhã, em trabalho aberto para a imprensa visando o duelo contra o Atlético-MG, no próximo domingo, às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque. Com 46 pontos, três a menos que o Flamengo, a equipe comandada por Mano Menezes ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.