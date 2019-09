Auxiliar de Felipão fala sobre demissão e diz que “continua torcendo” pelo Palmeiras

Nesta segunda-feira (2), o Palmeiras anunciou a demissão do técnico Luiz Felipe Scolari e dos auxiliares Paulo Turra e Carlos Pracidelli. Em entrevista à Rádio Transamérica, Pracidelli falou sobre a comunicação do desligamento da comissão técnica, admitindo que não estava esperando pela decisão da diretoria palmeirense.

“Fomos pegos (de surpresa) com essa notícia da nossa saída. Não sei dizer detalhes. Recebi a notícia que a gente se desligou do Palmeiras”, declarou o auxiliar, que ainda afirmou seguir na torcida pelo Verdão. “É uma honra sempre poder trabalhar com o Palmeiras, um clube fantástico. Conseguimos o título brasileiro ano passado, esse ano, infelizmente, não tivemos grandes conquistas. Fica aquele gostinho amargo de não ter conseguido. Mas acontece, o resultado não vem, as coisas mudam. Continuo torcendo pelo Palmeiras”, acrescentou.

Carlos Pracidelli ainda comentou sobre o respeito pelo clube alviverde que, segundo ele, continua mesmo após a demissão. “Sempre tivemos respeito pelo Palmeiras, pela torcida. Acredito que agora, mais do que nunca, esse respeito é maior. Fizemos um trabalho com muita dignidade, infelizmente esse ano os resultados não vieram. (…) Toda a torcida do Palmeiras sabe que nos entregamos de corpo e alma. Infelizmente as coisas não terminam como a gente gostaria que terminasse”, completou.

No momento, o Palmeiras ocupa a quinta colocação no Campeonato Brasileiro, com 30 pontos conquistados e um jogo a menos. Pela competição, a equipe alviverde volta a campo no próximo sábado (7), às 21h (de Brasília), quando enfrenta o Goiás, em Goiânia.