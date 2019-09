Autor do gol palmeirense, Willian agradece confiança do elenco após superar lesão

Autor do gol da vitória palmeirense sobre o Fortaleza neste domingo, por 1 a 0, no Castelão, Willian agradeceu pela confiança que o elenco depositou nele mesmo tendo voltado a atuar recentemente após longa recuperação de uma cirurgia no joelho. Com quatro vitórias consecutivas sob o comando de Mano Menezes, o atacante, aos poucos, vai se tornando peça indispensável no esquema do treinador alviverde.

“Eu sempre valorizo o coletivo. Claro que fico feliz pela minha evolução, pela sequência, isso facilita. Só temos a sequência quando damos resultado, então fico feliz pelo o que estou produzindo, pela confiança dos meus companheiros. Sabemos que não é fácil ficar de fora por tanto tempo e depois voltar a jogar. Estou feliz, que possamos manter essa regularidade, esse futebol, e conquistar o título”, disse Willian.

“Sabíamos da dificuldade que era jogar contra o Fortaleza, equipe que se movimenta bastante, mas estivemos bem postados e pudemos voltar para casa com o resultado positivo”, prosseguiu o atacante, que foi fundamental para o Verdão chegar a 42 pontos e não deixar o Flamengo desgarrar na ponta da tabela.

Willian também comentou sobre a ausência de Dudu, que teve de cumprir suspensão automática por conta de acúmulo de cartões, e valorizou o fato de o Palmeiras ter conquistado uma vitória fora de casa e anda por cima sem seu principal jogador.

“Valorizar a vitória, sim. Dudu é um jogador extremamente importante. Tem muito campeonato pela frente, o Brasileiro a diferença é essa, somar pontos fora de casa. Ficamos felizes pelo resultado, o Flamengo venceu, mas temos que fazer nossa parte. Tem muito campeonato pela frente, agora é poder descansar e já pensar no jogo do CSA”, concluiu.