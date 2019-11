Artilheiro no Brasileiro, B. Henrique supera Galeano entre volantes

De cabeça, Bruno Henrique abriu caminho para a vitória sobre o São Paulo, alcançada na noite de quarta-feira. Com o gol anotado no Allianz Parque, o jogador consolidou seu status de artilheiro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e superou Galeano na lista histórica dos volantes.

O gol anotado no Choque-Rei foi o oitavo de Bruno Henrique na atual edição do Campeonato Brasileiro. Mesmo como volante, ele lidera a lista de artilheiros do Palmeiras no torneio nacional, à frente dos atacantes Dudu (6), Luiz Adriano (5) e Deyverson (5).

Contratado em 2017, Bruno Henrique acumula um total de 26 gols em 136 partidas com a camisa do Palmeiras. Com um a mais que Galeano, ocupa o sétimo lugar entre os volantes na lista histórica do clube de 105 anos, liderada por Zequinha, autor de 41 gols.

Em 2018, Bruno Henrique foi um dos destaques do Palmeiras na campanha rumo ao título do Campeonato Brasileiro e encerrou o ano com expressivos 16 gols em 66 partidas. O meio-campista, inclusive, tem o sonho de ganhar uma chance do técnico Tite na Seleção.

Com 60 pontos ganhos, 8 a menos do que o Flamengo, o Palmeiras figura na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Pela 30ª rodada, o time defendido por Bruno Henrique entra em campo para enfrentar o ameaçado Ceará às 19 horas (de Brasília) deste sábado, novamente no Allianz Parque.

Veja lista dos volantes com mais gols no Palmeiras:

1 – Zequinha – 41 gols

2 – Marcos Assunção – 31 gols

3 – Dudu – 29 gols e Magrão – 29 gols

5 – Waldemar Fiume – 27 gols e Og Moreira – 27 gols

7 – Bruno Henrique – 26 gols

8 – Galeano – 25 gols

9 – Cesar Sampaio – 24 gols

10 – Rogério – 19 gols e Gogliardo – 19 gols