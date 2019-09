Apresentado no Palmeiras, Mano evita comparações com Felipão

Na tarde de quinta-feira, Mano Menezes foi apresentado oficialmente no Palmeiras, e comentou sobre os pontos polêmicos de sua chegada ao clube.

Além de falar sobre a identificação com o rival, Mano comentou sobre as comparações do seu estilo de jogo com o de Felipão – ambos dão muita atenção às questões defensivas do jogo. :”Seria bem fácil dizer que jogo totalmente diferente do Felipão, mas acho que seria desrespeito meu com o Felipão, e eu não faria isso”.

“Ele escolheu uma maneira de jogar, vinha dando certo até a parada da Copa América, mas o futebol meio que inexplicavelmente não permite a sequência. Vamos olhar para frente, e vocês logo vão ver como vão escolher a maneira de a equipe jogar. Depois dessa escolha, e espero que tenha a felicidade de fazê-la rápido, você apresenta evoluções”, concluiu o novo treinador do Palmeiras.

Em sua apresentação, Mano também confirmou a data de sua estreia, que vai ser no próximo sábado, às 21h, contra o Goiás no Serra Dourada.

