Após vencer o Grêmio, Willian valoriza sequência de grandes atuações

Willian foi o cara da melhor partida do Campeonato Brasileiro até aqui. Nesta quarta-feira, o atacante marcou os dois gols alviverdes e ainda acertou duas bolas na trave na vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, na Arena tricolor. Após o duelo, ele valorizou o futebol que sua equipe apresentou.

“Sempre especial fazer gol, estou muito feliz, mas temos que valorizar a maturidade que a equipe teve, de entrega. Sabemos que eles tentariam controlar o jogo. Mas conseguimos marcar muito bem. Fizemos uma grande partida contra o São Paulo, outra agora. Esperamos seguir assim até a parada da Copa para chegar lá em cima”, completou.

Willian chegou a 12 gols na temporada pelo Palmeiras, ficando atrás apenas de MIguel Borja, colombiano que vai disputar a Copa do Mundo e anotou 15 pelo Palestra este ano. Bigode já o artilheiro do Campeonato Brasileiro com seis tentos, empatado com o ex-alviverde Róger Guedes.

“A gente sabe da cobrança para fazer os gols, mas tem que valorizar a maturidade da equipe. Coletivamente uma partida extraordinária, com muita entrega. Com a bola a gente soube valorizar, soube o tempo certo de agredir. Em um momento ou outro a gente sabia que eles iam controlar o jogo, porque tocam bem a bola, têm essa mobilidade, jogadores de muita qualidade. Mas conseguimos marcar muito bem e nos contra-ataques fizemos os gols”, disse Willian.

Com o resultado, o time paulista foi a 17 pontos e subiu para o 3º lugar do Brasileirão, atrás de Flamengo e Sport. O Palmeiras visita o lanterna Ceará na próxima rodada, domingo, às 16h (de Brasília)