Derrota pela Libertadores faz palmeirenses evitarem entrevistas

Eliminado pelo Grêmio, o Palmeiras deu adeus à Copa Libertadores na noite desta terça-feira. Após a queda nas quartas de final, sofrida no Estádio do Pacaembu, os jogadores do time comandado por Luiz Felipe Scolari trataram de evitar as entrevistas.

Em tese, em acordo com o protocolo da competição continental, os jogadores devem percorrer a área de entrevistas na saída do estádio. Depois da virada sofrida contra o Grêmio, porém, os atletas do Palmeiras deixaram o Pacaembu sem passar pelo local. Assim como os dirigentes.

A Copa Libertadores prevê ainda que um jogador e o técnico concedam entrevistas coletivas. Assim, o centroavante Luiz Adriano, autor do gol do Palmeiras, foi escalado para conversar com os jornalistas ao lado do técnico Luiz Felipe Scolari e terminou como único atleta a se pronunciar.

A torcida palmeirense, animada com a vitória alcançada em Porto Alegre, lotou o Estádio do Pacaembu e viu uma partida decepcionante. O time alviverde chegou a sair na frente por meio de Luiz Adriano, mas tomou a virada com gols de Everton Cebolinha e Alisson. No segundo tempo, não conseguiu nem sequer ameaçar o gol adversário.

Fora da cobiçada Copa Libertadores, o elenco palmeirense se apresenta ao técnico Luiz Felipe Scolari na tarde desta quarta-feira, na Academia de Futebol. O treinamento será fechado e, pelo menos a princípio, com o período de aquecimento aberto à imprensa.

Eliminado no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e na Libertadores, o Palmeiras tem no Brasileiro a única chance de salvar a temporada. Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 16ª rodada, o time alviverde enfrenta o embalado Flamengo, no Maracanã.