Após quatro jogos longe, M. Rocha mira 100ª partida no Palmeiras

Às 17 horas (de Brasília) deste sábado, pela nona rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras entra em campo para enfrentar a Ferroviária, no Allianz Parque. Após quatro jogos afastado por lesão, o lateral direito Marcos Rocha pode enfim disputar sua 100ª partida pelo time alviverde.

Marcos Rocha iniciou a temporada como titular do técnico Vanderlei Luxemburgo, mas não atua desde a vitória sobre a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista. No Estádio Moisés Lucarelli, o lateral direito sofreu lesão no tornozelo direito e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.

Recuperado da contusão, Marcos Rocha vem treinando sem limitações na Academia de Futebol. Assim, a expectativa é que o lateral direito seja relacionado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo para o confronto com a Ferroviária e participe do embate no Allianz Parque.

Contratado pelo Palmeiras em 2018 após longa passagem pelo Atlético-MG, Marcos Rocha acumula um retrospecto de cinco gols em 99 partidas. Pelo clube alviverde, o experiente lateral direito de 31 anos conquistou a edição de 2018 do Campeonato Brasileiro.

Com o titular indisponível, Mayke foi escalado contra o Mirassol, mas também sofreu lesão. Assim, nas últimas partidas, Luxemburgo precisou improvisar o volante Gabriel Menino na lateral direita – com a volta de Marcos Rocha, o jovem pode deixar o time ou ser aproveitado no meio de campo.

Como enfrenta o Guaraní na terça-feira pela Copa Libertadores, Vanderlei Luxemburgo pode preservar algumas peças contra a Ferroviária, mas planeja manter a base do time titular. O experiente Ramires, que sofreu uma pancada contra o Tigre, não deve ser utilizado no duelo pelo Campeonato Paulista.