Após primeiro revés, Palmeiras muda para encarar a Ponte Preta

O Palmeiras encara a Ponte Preta às 19h30 (de Brasília) deste sábado, com torcida única no Estádio Moisés Lucarelli, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Após sofrer seu primeiro revés diante do Red Bull Bragantino, o técnico Vanderlei Luxemburgo preparou duas mudanças no time titular.

O volante Gabriel Menino será sacado para a entrada de Zé Rafael. Na linha ofensiva, Willian entra no lugar de Wesley. Assim, Luxemburgo tira dois dos garotos formados nas categorias de base para apostar em atletas com mais experiência.

“O Bragantino acabou tomando conta do jogo e tiveram as melhores chances. Mas, na volta do intervalo, a equipe se portou muito bem. Temos que repetir as atuações dos primeiros jogos no Paulista. Sabemos que a Ponte tem um time qualificado, mas vamos impor o nosso ritmo para sair com a vitória”, disse Gustavo Scarpa.

O Palmeiras precisa pontuar, já que vive situação incômoda no Grupo B do Campeonato Paulista. Com sete pontos ganhos, o time dirigido por Vanderlei Luxemburgo ocupa apenas a terceira colocação da chave, atrás dos surpreendentes Santo André (9) e Novorizontino (8).

A Ponte Preta, derrotada pela Inter de Limeira, também terá mudanças. Recuperado de lesão muscular, o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni deve retornar. Na defesa, Wellington Carvalho pode substituir Cléber Reis e, no meio, Danrley vive a expectativa de atuar, com Apodi na vaga de Matheus Alexandre na ala direita.

“Sabemos que é um jogo diferente, de grande repercussão, mas temos que ir tranquilos para o campo. Particularmente, quando vou bem procuro não me empolgar e, quando vou mal, não acho que é o fim do mundo, trabalho pra melhorar”, disse o goleiro Ygor.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA X PALMEIRAS

Data: 8 de fevereiro de 2020, sábado

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas-SP

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Douglas Flores

Assistentes: Alex Ribeiro e Luiz Alberto Nogueira

PONTE PRETA: Ygor Vinhas; Apodi, Wellington Carvalho (Cléber Reis), Henrique Trevisan e Guilherme Lazaroni (Yuri); Dawhan, Bruno Reis, Danrley e João Paulo; Bruno Rodrigues e Roger

Técnico: Gilson Kleina

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gomez e Victor Luís; Ramires, Zé Rafael e Lucas Lima; Dudu, Willian e Luiz Adriano

Técnico: Vanderlei Luxemburgo