Após inéditas três assistências, Keno tranquiliza torcida por saída

A vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-GO foi histórica para o atacante Keno. Após dar três assistências na mesma partida pela primeira vez na carreira, o jogador de 28 anos, substituído no segundo tempo, tranquilizou a torcida e garantiu que não terá problemas para a próxima partida do Palmeiras no Campeonato Brasileiro.

No primeiro tempo, Keno deu os passes para os gols marcados por Willian e Moisés no Estádio Olímpico. Na etapa complementar, logo após cruzar para Dudu ampliar, o atacante pareceu sentir lesão. Ele seguiu na partida, mas pouco depois Alberto Valentim decidiu substituí-lo por Erik.

“Não, não preocupa. Foi um pouco de cansaço. Eu estava há três jogos sem atuar. Vinha me preparando, porque a oportunidade podia aparecer. Foi só cansaço mesmo”, afirmou Keno, que deve ser mantido para o duelo contra a Ponte Preta, às 20 horas (de Brasília) de quinta-feira, no Pacaembu.

O veloz atacante, destaque da partida neste domingo, foi o principal trunfo do técnico interino Alberto Valentim. Em sua primeira partida no comando após a saída de Cuca, o auxiliar resolveu colocar Keno no lugar de Deyverson de maneira bem-sucedida.

“Conversamos na preleção e ele disse para eu jogar leve e solto, sem preocupação, porque sabíamos que seria difícil atuar aqui nesse horário, com calor e tensão. O mais importante foram os três pontos que estávamos precisando”, disse Keno, grato a Cuca.

“Sabemos que o Palmeiras vive de resultados. Estávamos com o Cuca, um excelente treinador. Agradeço muito a ele, porque foi quem me trouxe. Mas não vinha dando certo e a diretoria tomou a atitude de colocar outro comandante. Temos que seguir em frente”, afirmou.

Responsável pelas três assistências, o atacante ganhou elogios do interino Alberto Valentim. “O Keno foi uma peça importante e conseguiu jogar muito bem. Agora, é repetir contra a Ponte Preta muitas coisas boas que fizemos nesse jogo e procurar também corrigir outras para dar um salto de qualidade no final do campeonato”, afirmou.