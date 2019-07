Após empate, Palmeiras segue sem conseguir uma virada nesta 3ª passagem de Felipão

Para a maioria dos palmeirenses, o empate contra o São Paulo, sábado, no Morumbi, teve gosto de vitória pela atuação ruim da equipe, especialmente na primeira etapa. Mesmo assim, a igualdade no estádio tricolor evidenciou novamente a maior dificuldade palestrina nesta terceira passagem de Luiz Felipe Scolari: a virada.

Desde que o treinador retornou ao clube, na metade de 2018, o Alviverde não conseguiu vencer nenhuma partida em que saiu atrás no placar. Foram 13 ocasiões em que isto ocorreu, sendo sete empates e cinco derrotas.

Curiosamente, a última virada do Palmeiras aconteceu justamente contra o São Paulo, último adversário da equipe, em Choque-Rei do dia 2 de junho do ano passado. Na ocasião, o Tricolor saiu na frente com gol contra de Edu Dracena, mas o clássico terminou com vitória por 3 a 1, com dois tentos de Willian e um de Dudu.

O Palmeiras foi aos 26 pontos no Campeonato Brasileiro, na liderança do torneio. A diferença para o Santos, o segundo colocado, agora é de três pontos. O time de Felipão está invicto no torneio há 33 partidas no Brasileirão.

