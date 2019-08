Após eliminação, Galiotte acompanha treino do Palmeiras

O treino do Palmeiras desta sexta-feira contou com uma ilustre presença. Dois dias após a eliminação na Copa Libertadores para o Grêmio, o presidente Maurício Galiotte acompanhou a penúltima atividade comandada por Luiz Felipe Scolari antes da partida contra o Flamengo, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com apenas o aquecimento aberto à imprensa, o mandatário apareceu no gramado da Academia de Futebol depois que os jornalista já haviam deixado as dependências do clube. A presença de Galiotte, porém, foi revelada por imagens divulgadas pelo próprio time.

Nas fotos, o dirigente apareceu no campo ao lado do treinador Luiz Felipe Scolari, de Alexandre Mattos, diretor de futebol, e Cícero Souza, gerente de futebol. O cartola figura até conversando com alguns atletas, entre eles Dudu.

Eliminado tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil, o Palmeiras tem somente o Campeonato Brasileiro para o restante da temporada. Ocupando a terceira colocação, com 30 pontos conquistados, três a menos que o líder Flamengo, os alviverdes buscam aliviar a pressão justamente contra os cariocas.