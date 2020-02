Antônio Carlos publica mensagem de despedida do Palmeiras

A caminho o Orlando City, dos Estados Unidos, o zagueiro Antônio Carlos publicou uma mensagem de despedida do Palmeiras na noite desta sexta-feira. O jogador de 26 anos destacou o aprendizado que teve ao longo de sua passagem no Verdão e aproveitou para agradecer a todos os ex-companheiros e funcionários do clube.

“Não poderia ir sem agradecer aos meus irmãos de campo, comissão técnica, diretoria, departamento médico, cozinheiros,tios e tias da limpeza, seguranças, toda equipe que faz parte desse clube gigante Palmeiras que me receberam e me trataram tão bem durante esses anos”, publicou Antônio Carlos.

O zagueiro ainda indicou que sua história com a camisa alviverde não está encerrada: “Não é um adeus e sim um até breve. Gratidão por esse clube e todos os funcionários. Estarei sempre torcendo por vocês”.

Antônio Carlos chegou ao Palmeiras em 2017 com vínculo de empréstimo. Aos poucos, o atleta foi adquirindo espaço e, em julho de 2018, foi contratado em definitivo.

