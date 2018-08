Antônio Carlos prega respeito ao Cerro Porteño: “Camisa pesada”

Poupado pelo técnico Luiz Felipe Scolari na última rodada do Campeonato Brasileiro, Antônio Carlos deve ser titular no confronto com o Cerro Porteño, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, marcado para as 21h45 (de Brasília) de quinta-feira. Nos dias que antecedem a partida em Assunção, o defensor palmeirense prega respeito ao rival.

“O Cerro tem uma camisa pesada no continente e merece nosso respeito, ainda mais jogando na casa deles. Mas nosso time tem um elenco muito qualificado e sabemos que a briga pela titularidade é gigante. Temos uma comissão técnica que conhece bem a Libertadores e, com a sua experiência, vai ajudar na nossa trajetória”, afirmou.

Em uma primeira temporada discreta pelo Palmeiras, Antônio Carlos disputou apenas o jogo contra o Atlético Tucuman (1 x 1) na Libertadores 2017. Em 2018, ainda invicto no torneio, ele já enfrentou Junior Barranquilla (3 x 0), Alianza Lima (2 x 0) e Boca Juniors (1 x 1 e 2 x 0).

“O estilo de jogo da competição me agrada bastante. É de muita luta pela bola e eu sou um cara que tenho essa característica de não desistir nunca, brigar por todos os lances. Vou cada vez evoluir mais para aumentar essa série invicta e, consequentemente, ajudar o Palmeiras na busca dos seus objetivos”, declarou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari, Antônio Carlos terá mais concorrência na briga pela titularidade a partir das oitavas de final da Copa Libertadores. Nesta segunda-feira, o Palmeiras confirmou a inclusão do argentino Nico Freire e do paraguaio Gustavo Gomez na lista de inscritos.