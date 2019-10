Antônio Carlos discute com torcedor durante empate do Palmeiras

O clima esquentou durante o empate do Palmeiras com o Atlético-MG, neste domingo, no Allianz Parque. Após ir para o intervalo perdendo por 1 a 0 e sob vaias, jogadores do Palmeiras foram flagrados por imagens da Rede Globo discutindo com um torcedor que desceu até a grade do primeiro anel do estádio.

O zagueiro Antônio Carlos se irritou com as ofensas do homem e bateu boca. Minutos antes de entrar no segundo tempo, Deyverson também demonstrou seu descontentamento com o torcedor. Nos minutos finais da partida, o palestrino se dirigiu novamente ao local, mas não foi rebatido pelos jogadores, e sim pelos demais presentes no setor.

Com o resultado, o Palmeiras segue na vice-liderança e foi aos 47 pontos, mas viu o Flamengo (52) abrir cinco de vantagem na ponta e o Santos (44) encostar na briga pela segunda posição. O Peixe, inclusive, é o próximo adversário da equipe, em duelo marcado para esta quarta-feira, ás 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.