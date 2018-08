Antônio Carlos celebra boa fase da defesa do Palmeiras e elogia Felipão

O Palmeiras precisa de uma vitória simples para chegar à semifinal da Copa do Brasil, em duelo contra o Bahia, nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), no Pacaembu. E se depender da defesa alviverde, bastará ao ataque balançar as redes para que o Verdão avance.

Poupado na vitória contra o Vasco no último final de semana, no Allianz Parque, Antônio Carlos estará de volta ao time titular contra o Tricolor. Já são cinco jogos consecutivos sem sofrer gols, sendo quatro com Felipão no comando.

“Temos demonstrado muita solidez defensiva. Quem entra consegue manter o nível das atuações e quem ganha com isso é o Palmeiras. A temporada é longa, com várias competições e ter um elenco forte é fundamental para obter sucesso na temporada”, revelou Antônio Carlos.

Há dois jogos de completar cinquenta com a camisa palmeirense, Antônio Carlos possui um bom retrospecto contra o Bahia. Foram duas partidas, sendo um empate e uma vitória com direito a gol marcado.

“Espero que esse retrospecto seja ampliado e que a gente saia de campo com a classificação. Tenho certeza que será uma partida complicada, mas temos que fazer prevalecer o fator casa e conquistar esse resultado positivo”, destacou.

“O Felipão sabe como ninguém jogar esse tipo de competição. Tenho certeza que ele vai montar a melhor estratégia para que a gente consiga conquistar essa vaga. A Copa do Brasil é uma competição traiçoeira e temos que ter atenção durante os noventa minutos”, finalizou.