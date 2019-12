Barros vê Michael com potencial e promete Palmeiras competitivo no mercado

Novo diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros foi apresentado oficialmente no início da tarde desta quinta-feira, na Academia de Futebol. Ao lado do presidente Mauricio Galiotte e do novo assessor técnico, Edu Dracena, o ex-dirigente do Botafogo exaltou a necessidade de protagonismo do Verdão.

“Primeiro, um prazer e honra muito grande. Muito gratificante estar em um clube da grandeza do Palmeiras. Acredito muito que possamos realizar um grande trabalho. O Palmeiras nos últimos anos tem sido protagonista e vai continuar sempre. Essa é a exigência do torcedor. Recebi o convite do presidente, entendi que era o desafio e por isso aceitamos. Consultado, participei e discuti de todo o início do planejamento para 2020. Quanto ao Conselho, é algo que só tem a acrescentar. Quando mais discussão você tem, melhor são os resultados. O Conselho Gestor estará para avaliar e até decidir com a alcunha do presidente. Processo extremamente normal”, disse.

Perguntado sobre um suposto interesse do Palmeiras em Michael, do Goiás, Anderson Barros despistou, garantindo que o clube já tem um planejamento.

“Ontem, quando o Edu chegou, a primeira coisa que disse foi que tem reunião amanhã. Um planejamento não começa agora. O Palmeiras já tem o seu planejamento, estamos trabalhando em cima disso. Umas serão validadas e outras modificadas. É um processo natural. Michael é atleta de potencial no mercado. Qualquer atleta dentro dessa condição estará sendo mapeado pelo Palmeiras. O importante é entender o conceito agora. Qualquer atleta que venha tem de ser superior aos que temos na base e até mesmo ao plantel do Palmeiras, que é qualificado e competitivo”, afirmou.

Sobre investimento em reforços, o novo diretor de futebol também não foi enfático, garantindo apenas que o Palmeiras será competitivo.

“O Palmeiras nos últimos anos sempre foi uma equipe competitiva no mercado. E vai continuar sendo. Da mesma forma que no campo, fora de campo o Palmeiras deve ser uma equipe extremamente competitiva porque é a exigência do torcedor. O Palmeiras vai buscar seus atletas que entende que podem reforçar o elenco e dar competitividade maior ainda. O Palmeiras vai continuar sendo competitivo e buscando títulos em todas as competições independentemente de sua condição e situação”, completou.

