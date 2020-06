Analista comenta parceria com Luxemburgo no Palmeiras: “À frente de seu tempo”

Seguindo a programação de lives em seu canal oficial do YouTube, o Palmeiras organizou nesta quinta-feira uma conversa com três de seus analistas de desempenho. Os profissionais, que têm a função de investigar adversários, alternativas para contratações e fraquezas do elenco Alviverde, deram detalhes sobre suas rotinas de trabalho.

Lucas Oliveira, analista de mercado do Verdão, falou sobre o convívio com Vanderlei Luxemburgo. O entrevistado destacou que o treinador do Palmeiras foi um dos nomes que mais contribuiu para o desenvolvimento de métodos científicos no futebol. O técnico, inclusive, participa frequentemente de encontros dos membros do departamento de análise.

“A comissão técnica profissional contribui com ideias, conceitos e parâmetros. A gente trabalha com um treinador que parece estar sempre à frente do tempo dele. Muitas das ferramentas tecnológicas e de análise que surgiram no futebol vieram através dele. Então é um profissional que participa diretamente do nosso trabalho, estando presente nos encontros periódicos, dando um norte para o desenvolvimento dessa análise”, afirmou o especialista em mercado.

Lucas ainda comentou sobre o acesso a informações sobre os adversários que os jogadores possuem atualmente. O analista deixou claro que é impossível disputar uma partida em 2020 desconhecendo os comportamentos do oponente.

“O Luxemburgo disse esses dias que acha muito difícil alguém chegar em uma partida sem ter informações. Se um jogador diz que chegou para o jogo sem saber algo, ele não está sendo verdadeiro. A gama de materiais e informações que temos para passar sobre a análise do adversário, como o goleiro sai jogando, como é a transição ofensiva, defensiva, a amplitude… Dificilmente o atleta disputará uma partida sem saber algo sobre um determinado momento do jogo”, pontuou Lucas.

Já Rafael Costa, analista de desempenho do Verdão, destacou como a tecnologia auxilia os atletas a terem melhores performances dentro de campo. Além disso, o profissional revelou que diversos jogadores demonstram interesse em saber mais a fundo sobre suas estatísticas.

“Hoje, eu percebo no departamento que muitos atletas procuram a gente. Temos um canal aberto que cada jogador consegue entrar pelo seu celular, cada um tem seu login e senha. Eles conseguem ver todos os lances deles, podem ver os próximos adversários, coisa que há cinco, seis anos atrás não era possível. Então acho que a análise de desempenho nada mais é do que um auxílio na qualificação da tomada de decisão”, finalizou.