Análise: reservas dão conta do recado e carimbam vaga do Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil

O Palmeiras confirmou o favoritismo contra o Jacuipense e carimbou a vaga às oitavas de final da Copa do Brasil, com uma equipe recheada de reservas e jovens. O time de Abel Ferreira goleou o time baiano por 4 a 1, no Estádio do Café, em Londrina (PR), com gols de Mauricio, Felipe Anderson, Erick Belé e Luighi, em duelo de volta da quinta fase, fechando o placar agregado em 7 a 1.

Em meio ao calendário apertado e aos diversos desfalques, Abel Ferreira teve rara chance de rodar seu elenco. Para esta partida, o treinador teve sete desfalques: Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Andreas Pereira (trauma na região lombar), Bruno Fuchs (lesão na coxa direita), Arthur (transição física), Allan (mialgia na panturrilha esquerda) e Paulinho (preservado por controle de carga).

Sendo assim, o Palmeiras entrou em campo bem modificado, com maioria reserva. Dos titulares absolutos, apenas Gustavo Gómez começou jogando. Contudo, o zagueiro foi substituído no intervalo a fim de controlar a minutagem do atleta em um jogo que o Verdão já tinha a classificação encaminhada após vencer o jogo de ida por 3 a 0.

Mesmo com um time pouco entrosado quando se fala de ritmo de jogo, o desempenho coletivo foi destaque, e o Verdão dominou o Jacuipense durante os 90 minutos. Os visitantes pressionaram desde o início, enquanto a equipe baiana nem sequer conseguia trocar muitos passes. Marcelo Lomba foi praticamente um espectador e só sofreu um gol no fim. em uma das poucas finalizações do rival após um contra-ataque.

O domínio palmeirense ficou evidente ainda no primeiro tempo, quando a equipe resolveu o confronto em poucos minutos. Maurício abriu o placar, Felipe Anderson ampliou na sequência e o jovem Erick Belé marcou o terceiro, definindo o jogo antes do intervalo. No segundo tempo, Luighi, de pênalti, completou a goleada.

Além de preservar fisicamente os jogadores considerados titulares, a oportunidade de poupar o time dá a chance de jogadores com menos oportunidades mostrarem trabalho e ganharem confiança em meio a um calendário que, cedo ou tarde, irá acioná-los. No momento, o Verdão distribui a atenção entre Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.

Situação do Palmeiras

Garantido nas oitavas de final, o Palmeiras aguarda seu adversário da próxima fase, que será definido por sorteio, a ser realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ainda sem data e horário definidos. Agora, a equipe de Abel Ferreira vira a chave para a disputa do Brasileirão. Neste sábado, enfrenta o Cruzeiro, tentando manter a vantagem na liderança da competição.

Próximo jogo

Jogo: Palmeiras x Cruzeiro

Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)

Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP)

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