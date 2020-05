Allianz se propõe a amenizar isolamento com cinema a céu aberto

O Allianz Parque planeja promover sessões de cinema a céu aberto para amenizar o período de isolamento social por conta da pandemia de coronavírus. A ideia dos administradores do estádio do Palmeiras é realizar exibições com o público no sistema de drive-in – ou seja, dentro dos carros.

Batizado como “Arena Sessions”, o projeto prevê a exibição de filmes, shows e palestras, sempre de acordo com os parâmetros de segurança das autoridades sanitárias. O início depende da liberação da licença para operar no formato planejado, o que o Allianz espera obter junto com o relaxamento do isolamento social.

“Tivemos o insight quando percebemos que as pessoas têm saído em seus carros para dar uma volta na cidade sem um destino definido. Será inesquecível entrar na arena de carro com a família e participar de um evento nesse formato”, afirmou Marcio Flores, diretor de marketing e inovação do Allianz e um dos idealizadores do projeto.

Além dos telões da arena, o cinema a céu aberto contará com uma tela de LED de alta definição e serviço de alimentação. A sessão custará entre R$ 95,00 e R$ 150,00 por veículo, de acordo com a atração em cartaz – a programação ainda não foi divulgada.

“A alegria e a diversão são os alicerces do Allianz Parque. Neste momento, estamos totalmente dedicados a encontrar formas seguras de levar entretenimento para a população e, ao mesmo tempo, arrecadar fundos para projetos que apoiam as pessoas mais impactadas neste período de isolamento”, afirmou Marcio Flores.