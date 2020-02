Allianz projeta estreia do novo gramado para a próxima semana

As obras para implantação do gramado sintético no Allianz Parque estão perto do final. Na tarde desta quinta-feira, por meio de seu perfil oficial no Twitter, a arena administrada pela WTorre projetou a estreia do novo campo pelo Palmeiras já na próxima semana.

Neste sábado, o Allianz Parque receberá um evento de caráter religioso. Na foto postada pelo perfil da arena no Twitter, é possível observar o processo de cobertura do novo gramado com um material de proteção para evitar danos durante a atividade prevista para o fim de semana.

Evento? Sim, teremos! Nos mesmos padrões de sempre como dá pra ver pela foto: easy floor pra proteger e muito cuidado com meu #NovoVerde!

Os ajustes continuam, mas dão uma pausa pro evento desse sábado. Estreia do gramado? A gente deixa pro Verdão na semana que vem mesmo 💚🐷 pic.twitter.com/qI7FAqrOhr — Allianz Parque (@AllianzParque) February 6, 2020

“Evento? Sim, teremos! Nos mesmos padrões de sempre, como dá pra ver pela foto: easy floor para proteger e muito cuidado com meu #NovoVerde! Os ajustes continuam, mas dão uma pausa para o evento desse sábado. Estreia do gramado? A gente deixa para o Verdão na semana que vem mesmo”, publicou o Allianz Parque.

O elenco comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo deve treinar na arena nesta quarta-feira. Assim, a estreia oficial do novo gramado pelo Palmeiras ficaria para o confronto com o Mirassol, previsto para as 16 horas (de Brasília) do próximo domingo, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

