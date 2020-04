Advogado diz que Palmeiras vai entrar com recurso em “caso Borja”

A novela que envolve a negociação entre Palmeiras e Atlético Nacional pelo atacante Borja parece longe do final. Nesta quinta-feira, ela ganhou um novo episódio. Depois de a Fifa dar razão aos colombianos, o advogado do Verdão, André Sica, informou que o departamento jurídico do clube já se organiza para recorrer à decisão.

No final do ano passado, o presidente do Atlético Nacional, Juan David Perez, reclamou que o Palmeiras não havia pago US$ 3 milhões (R$ 12,5 milhões na época) da compra do atacante e acionou a Fifa para resolver a situação. Na última quarta-feira, os colombianos publicaram em seu site oficial que tiveram vitória no caso, mas André Sica, entende que é uma questão interpretativa.

“O Palmeiras entende que pode pagar até o final do contrato. A Fifa, como vocês viram, entendeu de uma outra maneira, que deveria ter sido pago em outro momento. A gente continua discordando. O fato do Atlético Nacional publicar que o Palmeiras deveria fazer o pagamento em 45 dias sob pena de sanção desportiva é uma grande besteira”, disse em entrevista aos canais Fox Sports.

O advogado prosseguiu, e revelou que o Verdão vai recorrer a esta decisão da entidade máxima do futebol.

“O Palmeiras pediu o fundamento da decisão, depois vamos recorrer ao CAS. A gente vai apresentar as apelações pelo Palmeiras, o Atlético Nacional vai apresentar contra contrarrazões de apelação. Ao final desse processo, se mantida a decisão da Fifa, o Palmeiras vai realizar o pagamento normalmente. Não é nada para já e nem próximo de ser para já”, completou.

Palmeiras e Atlético Nacional divergem quanto a questão contratual que envolve a compra de 30% dos direitos econômicos de Borja. Os colombianos entendem que o Verdão deveria efetuar o pagamento de 3 milhões de dólares, referentes a esta fatia, caso o centroavante não fosse vendido até agosto de 2019. Já a diretoria alviverde defende que não há um prazo definido para este pagamento, e que estaria acordado de maneira verbal que o clube repassaria a quantia quando vendesse o jogador. Atualmente, Borja está emprestado ao Junior Barranquilla.

