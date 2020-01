Acertado com o RB Bragantino, Artur se despede do Palmeiras pelo Instagram

Muito próximo de ser anunciado como reforço do Bragantino, o atacante Artur publicou uma mensagem de despedida do Palmeiras em seu Instagram. Destacando a palavra “gratidão”, o jogador destacou sua trajetória desde a categoria de base do Verdão.

Artur deve ser negociado com o Bragantino pelo valor de aproximadamente R$ 27 milhões. O atacante retornaria ao Palmeiras do empréstimo ao Bahia, onde teve destaque, porém a oferta do time de Bragança Paulista foi considerada positiva pela diretoria do Verdão.

Confira na íntegra a mensagem de despedida de Artur:

“Gratidão! Essa é a palavra para descrever meu sentimento! GRATIDÃO!! Foram 4 anos vestindo essa camisa gigante, em um lugar onde abriram oportunidades para a minha vida. Foram 2 títulos brasileiros que me recordo com muito orgulho. Obrigado a cada profissional desde que cheguei, com apenas 15 anos de idade, obrigado a cada amizade feita, que levarei para minha vida inteira. GRATIDÃO por me tornar, não só um atleta, mas um homem honesto, um cidadão, e meu maior propósito desde a minha chegada foi esse! GRADITÃO por cada puxão de orelha dos profissionais que passaram pelo clube e que continuam lá, obrigado a todos por cada conselho e ensinamento.

Sempre levarei esse clube e essa torcida apaixonada no meu coração. Recebi muito carinho durante todo esse período e vou guardar pra sempre no meu peito. Vocês me fizeram entender o que é jogar com a alma, com o coração na ponta da chuteira. Por muitas vezes, a paixão tomava de conta e decidia os jogos… Essa é uma definição do que é ser PALMEIRAS!! OBRIGADO SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS por tudo que fez por mim e pela minha família. Com lágrimas nos olhos, eu me despeço de vocês!”

Em novembro do ano passado, Artur envolveu-se em uma polêmica com uma foto vazada na qual o jogador aparece beijando uma camisa do Flamengo. Na ocasião, o atacante desculpou-se, afirmando que teria se tratado de uma aposta.