Abel Ferreira é multado pela Conmebol por gesto obsceno; veja valor

Nesta segunda-feira, a Conmebol definiu a punição para Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, devido a um gesto obsceno flagrado durante a vitória sobre o Sporting Cristal no dia 5 deste mês, pela Libertadores. A entidade condenou o clube a uma multa de $ 15 mil (R$ 75 mil), que será deduzida do valor que seria pago à equipe referente a patrocínio e direitos de televisão.

Por sua vez, Abel Ferreira foi advertido de que, caso cometa outra violação semelhante, será enquadrado no Artigo 27 do Código Disciplinar da Conmebol (reincidência).

Vale lembrar que o treinador tem até sete dias para entrar com um recurso e contestar a decisão da entidade.

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O que aconteceu?

Abel Ferreira foi flagrado mostrando o dedo do meio durante a vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Sporting Cristal no último dia 5. Após a partida, o técnico revelou que fez o gesto obsceno para Flaco López, responsável por abrir o placar do jogo.

Próximos jogos do Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Junior Barranquilla-COL

Competição: Copa Libertadores (6ª rodada)

Data e hora: 28 de maio de 2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Jogo: Palmeiras x Chapecoense

Competição: Brasileirão (v)

Data e hora: 31 de maio de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)