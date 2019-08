Abatido, Luiz Adriano procura focar duelo com Fla pelo Brasileiro

O atacante Luiz Adriano marcou seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras, mas deixou o Estádio do Pacaembu abatido pelo revés diante do Grêmio. Após a queda nas quartas de final na Copa Libertadores, sofrida na noite de terça-feira, o jogador já procurou focar o duelo contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

Escalado para conceder entrevista ao lado do técnico Luiz Felipe Scolari, Luiz Adriano foi o único jogador a falar no Pacaembu. Visivelmente chateado, ele conversou brevemente com os jornalistas e, de forma melancólica, respondeu apenas três perguntas.

“Vinha trabalhando com meus companheiros e buscando a chance de fazer o primeiro gol pelo Palmeiras”, disse Luiz Adriano, que marcou após escanteio cobrado por Dudu. “Fico feliz por isso e é fruto do trabalho com meus companheiros”, acrescentou.

O Palmeiras, que já dependia do empate para avançar, não conseguiu administrar sua vantagem por muito tempo, já que Everton Cebolinha e Alisson viraram rapidamente para o Grêmio. No segundo tempo, o time de Felipão nem sequer ameaçou o gol adversário.

“Foi o trabalho que fizemos na semana. Buscamos o gol e conseguimos rápido, que o traz confiança ao time e à torcida. O que podemos falar ao torcedor é que lutamos até o final”, disse Luiz Adriano, que ouviu protestos do público contra o time no final do jogo.

Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o embalado Flamengo, no Maracanã. “Temos que trabalhar o máximo possível até o jogo, nos concentrar e dar o máximo para buscar a vitória lá”, disse Luiz Adriano.