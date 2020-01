A caminho do Palmeiras, Vinã deve se despedir do Nacional no sábado

O Palmeiras está, enfim, próximo de garantir o primeiro reforço ao técnico Vanderlei Luxemburgo. O jovem lateral esquerdo uruguaio Matias Viña deve se despedir do Nacional em campo neste sábado para em seguida iniciar sua trajetória como atleta do time alviverde.

Neste sábado, o Nacional enfrenta o Liverpool, em Maldonado, pela Supercopa Uruguaia. De acordo com o El País, um dos principais jornais uruguaios, o próprio lateral esquerdo de 22 anos deseja participar do confronto, que marcaria sua despedida da equipe.

Em seu perfil no Twitter, Gabriela Susperreguy, mãe do atleta, já interagiu com torcedores palmeirenses que deram as boas-vindas ao filho e postou mensagem em tom de despedida do Nacional. “Agradecida por tanto”, escreveu, publicando uma foto em que aparece sentada em um banco com o escudo do clube.

Agradecida por tanto ♥️ pic.twitter.com/cXFdr9Dxw3 — Gabriela Susperreguy (@GSusperreguy) January 31, 2020

O Palmeiras compraria 70% dos direitos econômicos de Matias Viña – 20% ficariam com o Nacional e 10%, com o empresário do jogador. O Milan, da Itália, e o britânico Crystal Palace também manifestaram interesse pelo lateral já convocado pela seleção principal de seu país.

No começo da temporada, o técnico Vanderlei Luxemburgo vem escalando Victor Luis como titular da lateral esquerda palmeirense. Diogo Barbosa e o jovem Lucas Esteves, recentemente promovido ao time principal, completam as alternativas do treinador para a posição.