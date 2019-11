20 mil ingressos para partida entre Palmeiras e Ceará

Na tarde desta quinta-feira, o Palmeiras divulgou a parcial de ingressos vendidos para o duelo contra o Ceará, no próximo sábado, no Allianz Parque, às 19h, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Até o último sábado os sócios-torcedores tiveram exclusividade na aquisição das entradas. Desde então, a bilheteria está liberada para o público geral.

Os interessados podem comprar os ingressos nas bilheterias no Allianz Parque ou pelo site palmeiras.futebolcard.com/.

Veja a tabela de preço dos ingressos para a partida entre Palmeiras e Ceará:

Gol Norte – R$ 90,00 (R$ 45,00 meia-entrada)

Gol Sul – R$ 140,00 (R$ 70,00 meia-entrada)

Central Leste – R$ 150,00 (R$ 75,00 meia-entrada)

Central Oeste – R$ 200,00 (R$ 100,00 meia-entrada)

Superior Norte e Sul – R$ 110,00 (R$ 55,00 meia-entrada)

Superior Leste e Oeste – R$ 130,00 (R$ 65,00 meia-entrada)

Visitante – R$ 90,00 (R$ 45,00 meia-entrada)