Paolo Maldini e filho são diagnosticados com coronavírus

Em nota oficial publicada neste sábado, o Milan divulgou que Paolo Maldini, ídolo e atual diretor técnico do clube, foi diagnosticado com Covid-19, o novo coronavírus. Daniel Maldini, que estreou pela equipe italiana em fevereiro deste ano e é filho do ex-atleta, também testou positivo para a doença.

De acordo com o comunicado rossonero, Paolo esteve em contato com uma pessoa que testou positivo para o coronavírus e, após tomar conhecimento do fato, começou a exibir os sintomas da doença. O teste realizado pela família Maldini ocorreu na sexta-feira.

O Milan também informou que Paolo e Daniel estão bem e já completaram duas semanas em casa sem contato com outras pessoas. Os dois permanecerão em quarentena até recuperação clínica, de acordo com os protocolos médicos recomendados pelas autoridades de saúde.