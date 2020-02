Ibrahimovic e Paquetá discutem no vestiário do Milan após vitória pelo Italiano

O atacante Zlatan Ibrahimovic e o meia Lucas Paquetá tiveram um desentendimento no vestiário do Milan após a vitória diante do Torino, pelo Campeonato Italiano. Segundo o jornal italiano Tuttosport, o sueco teria cobrado mais atenção do brasileiro nas partidas, para que, assim, ele cometesse menos erros.

De acordo com o veículo, o veterano de 38 anos apontou que o ex-jogador do Flamengo não estaria conseguindo reproduzir nas partidas o mesmo desempenho apresentado nos treinamentos.

A princípio, Paquetá escutou. Logo em seguida, porém, ele respondeu a Ibra, o que teria desagradado o camisa 21. O sueco então retrucou, mas depois encerrou a discussão. Ainda segundo a publicação, o atacante teria ficado muito irritado, no entanto o assunto foi tratado apenas internamente.

Lucas Paquetá vem passando por um momento difícil no Milan e lida com a desconfiança dos Rossoneri. Na temporada atual, o brasileiro soma 19 partidas disputadas com apenas uma assistência.