Liverpool não tem interesse na volta de Coutinho, diz jornal britânico

Com seu destino indefinido para a próxima temporada, o futuro do brasileiro Philippe Coutinho não deve ser com a camisa do Liverpool. Segundo o noticiado nesta segunda-feira pelo jornal britânico Mirror, os Reds têm “interesse zero” na volta do jogador.

O jornal ainda informa que o atleta “admitiu aos amigos que cometeu um grande erro ao sair do clube de Merseyside para se juntar ao Barça” e que “sua esperança era fazer as pazes com um retorno a Anfield, com amigos como Roberto Firmino e Alisson ainda no clube, e uma rede de amigos ainda baseada em Merseyside”.

O meia atualmente pertence ao Barcelona e está emprestado ao Bayern de Munique. Entretanto, o clube alemão não manifestou interesse em pagar a cláusula de 120 milhões de euros (R$ 685,3 milhões) para contratá-lo e o time espanhol tem a intenção de vendê-lo.

Apesar de não chamar a atenção desses clubes, Coutinho desperta o interesse de outras equipes. Com preferência para voltar ao futebol inglês, Manchester United, Chelsea, Arsenal e Tottenham já sondaram o o jogador pensando em uma possível transferência.