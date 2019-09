Vice-presidente do Inter lamenta derrota e fala em “manutenção do trabalho”

Depois da derrota para o Athletico-PR na decisão da Copa do Brasil, o vice-presidente do Internacional, Roberto Melo, lamentou o resultado no Beira-Rio. Em entrevista coletiva, o dirigente ainda exaltou o planejamento do Furacão e pregou a manutenção do trabalho no Colorado, com a ressalva de que há a necessidade de melhorias.

“O próprio Athletico-PR é uma equipe que tem continuidade em todos os sentidos, em CT, estádio e vem há bastante tempo investindo nisso. E hoje está colhendo os frutos. Já conquistou a Sul-Americana no ano passado e Copa do Brasil agora. Também tem um treinador que já está há um bom tempo no comando da equipe. Então é a manutenção do trabalho. Não é por causa da derrota que o trabalho está todo errado. Mas a gente precisa melhorar”, declarou o vice-presidente.

Roberto Melo também explicou a confiança demonstrada pela equipe gaúcha antes de a bola rolar em Porto Alegre. “Nossa equipe consegue jogar mais no Beira-Rio do que joga fora. Então, é evidente que tínhamos que ter confiança. Se a gente transmite desconfiança para o nosso grupo, para o nosso torcedor, seria mais difícil. Infelizmente não fizemos um grande jogo”, completou o dirigente.

Agora, o Internacional volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, no qual ocupa a quarta colocação, com 33 pontos. O Colorado já entram em campo neste domingo (22), às 11h (de Brasília), quando recebe a Chapecoense no Beira-Rio.